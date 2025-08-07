Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado por cinco dias pelo companheiro
A vítima, acorrentada e em condições subumanas, foi salva após denúncia feita pela filha de 13 anos ao avô
Uma operação da Polícia Civil do Amazonas resgatou uma mulher de 33 anos mantida em cárcere privado por seu companheiro em Itacoatiara. A vítima, acorrentada e em condições subumanas, foi salva após denúncia feita pela filha de 13 anos ao avô. O suspeito fugiu, mas a polícia continua as buscas. A ação destaca o compromisso da polícia em proteger mulheres e reforça a importância de denúncias em casos de violência doméstica.