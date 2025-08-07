Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado por cinco dias pelo companheiro A vítima, acorrentada e em condições subumanas, foi salva após denúncia feita pela filha de 13 anos ao avô Balanço Geral Manaus|Do R7 07/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação da Polícia Civil do Amazonas resgatou uma mulher de 33 anos mantida em cárcere privado por seu companheiro em Itacoatiara. A vítima, acorrentada e em condições subumanas, foi salva após denúncia feita pela filha de 13 anos ao avô. O suspeito fugiu, mas a polícia continua as buscas. A ação destaca o compromisso da polícia em proteger mulheres e reforça a importância de denúncias em casos de violência doméstica.