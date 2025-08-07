Logo R7.com
Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado por cinco dias pelo companheiro

A vítima, acorrentada e em condições subumanas, foi salva após denúncia feita pela filha de 13 anos ao avô

Balanço Geral Manaus|Do R7

Uma operação da Polícia Civil do Amazonas resgatou uma mulher de 33 anos mantida em cárcere privado por seu companheiro em Itacoatiara. A vítima, acorrentada e em condições subumanas, foi salva após denúncia feita pela filha de 13 anos ao avô. O suspeito fugiu, mas a polícia continua as buscas. A ação destaca o compromisso da polícia em proteger mulheres e reforça a importância de denúncias em casos de violência doméstica.

