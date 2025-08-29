Logo R7.com
Mulher e três crianças são alvos de assaltantes na zona sul de Manaus (AM)

O criminoso desceu da garupa de uma moto, roubou o celular da mulher e fugiu

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Manaus (AM), câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher e três crianças foram assaltadas em plena luz do dia no bairro Petrópolis. O criminoso desceu da garupa de uma moto, roubou o celular da mulher e fugiu. Moradores relatam insegurança constante e poucas viaturas na área. A Polícia Civil investiga o caso e solicita informações pelo disque-denúncia ou 190.

