Mulher e três crianças são alvos de assaltantes na zona sul de Manaus (AM) O criminoso desceu da garupa de uma moto, roubou o celular da mulher e fugiu Balanço Geral Manaus|Do R7 29/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h55 )

Em Manaus (AM), câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher e três crianças foram assaltadas em plena luz do dia no bairro Petrópolis. O criminoso desceu da garupa de uma moto, roubou o celular da mulher e fugiu. Moradores relatam insegurança constante e poucas viaturas na área. A Polícia Civil investiga o caso e solicita informações pelo disque-denúncia ou 190.