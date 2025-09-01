Logo R7.com
Mulher morre após ser arrastada por carreta na zona norte de Manaus (AM)

Ela estava em sua motocicleta quando foi atingida por um caminhão ao tentar fazer uma curva

Balanço Geral Manaus|Do R7

Keliane Rodrigues de Souza, dona de casa, perdeu a vida em um acidente de trânsito na Avenida Samaúma, em Manaus (AM). Ela estava em sua motocicleta quando foi atingida por um caminhão ao tentar fazer uma curva. Apesar dos esforços dos moradores locais para socorrê-la, Keliane não resistiu aos ferimentos. O acidente gerou grande comoção e congestionamento na área, destacando a necessidade de melhorias na sinalização viária.

