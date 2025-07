Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente entre carro e ônibus do transporte público O veículo de passeio, em alta velocidade, colidiu com a traseira do ônibus, deixando o motorista preso nas ferragens Balanço Geral Manaus|Do R7 17/07/2025 - 13h24 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h24 ) twitter

Na noite de ontem (16), um grave acidente ocorreu na BR-174, envolvendo um Fiat Mobi e um ônibus da linha 305. O veículo de passeio, em alta velocidade, colidiu com a traseira do ônibus, resultando na morte de uma mulher e ferimentos graves em outras quatro pessoas. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.