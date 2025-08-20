Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher que aparece em vídeo ameaçando outra com arma no meio da rua é presa

A mulher armada, de 32 anos, foi presa por posse ilegal de arma, ameaça, lesão corporal e corrupção de menores

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Carauari (AM), uma mulher em situação de rua foi acusada de roubo e confrontada por duas mulheres, uma delas armada. O incidente, registrado em vídeo, mostra agressões e ameaças. A mulher armada, de 32 anos, foi presa por posse ilegal de arma, ameaça, lesão corporal e corrupção de menores. A polícia investiga o caso, destacando que a justiça deve ser feita pelas autoridades competentes.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.