Mulher tem cabelo raspado por companheiro por conta de suposta traição Investigação busca esclarecer o envolvimento de facções criminosas no caso Balanço Geral Manaus|Do R7 07/05/2025 - 19h25 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h25 )

O vídeo chocante de uma mulher de 27 anos tendo a cabeça raspada pelo companheiro em Eirunepé, no Amazonas, gerou indignação e levou à prisão do agressor.

O delegado Paulo Mavignier detalha a investigação em curso, que busca esclarecer o envolvimento de facções criminosas no caso.

O homem, conhecido como ‘Luquinhas’, enfrenta acusações de associação criminosa, lesão corporal e injúria.

As imagens, amplamente divulgadas nas redes sociais, foram cruciais para a detenção.

‌



A Polícia Civil intensifica esforços para combater crimes no interior do estado, reforçando a segurança pública com novos recursos e efetivo policial.