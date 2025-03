Mulheres pioneiras no Amazonas são exemplos e inspiração na vida e no trabalho Histórias mostram a força feminina em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Balanço Geral Manaus|Do R7 10/03/2025 - 14h04 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h04 ) twitter

Conheça a história de mulheres pioneiras no Amazonas que desafiam barreiras e inspiram com suas conquistas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A primeira mergulhadora do Corpo de Bombeiros do estado compartilha sua jornada de superação e determinação, enquanto duas desembargadoras assumem papéis de liderança no Tribunal Regional Eleitoral, mostrando que as mulheres são capazes de enfrentar grandes desafios.