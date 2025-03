Muro desmorona em cima de carros estacionados e deixa duas pessoas feridas em bairro de Manaus (AM) Moradores perderam tudo e animais continuam presos nos escombros Balanço Geral Manaus|Do R7 05/03/2025 - 18h53 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h53 ) twitter

Um muro desabou em uma via do bairro Praça Quatorze, em Manaus (AM), atingindo carros e ferindo duas pessoas, uma com fratura exposta e outra com lesão na cabeça.

Moradores perderam tudo e animais ainda estão presos nos escombros