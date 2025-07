Na zona oeste de Manaus (AM), empresário é executado a tiros em frente ao próprio comércio A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado a empréstimos informais, mas a investigação está em andamento Balanço Geral Manaus|Do R7 15/07/2025 - 17h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h33 ) twitter

Um empresário foi morto a tiros na Vila Marinho, zona oeste de Manaus (AM), em um ataque que também feriu seu amigo. A polícia investiga a ligação do crime com agiotagem. Silas Barbosa da Silva, conhecido na região, foi alvejado enquanto estava em frente ao seu mercadinho. A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado a empréstimos informais, mas a investigação está em andamento.