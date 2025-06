No Amazonas, 42 pessoas morreram devido a doenças respiratórias em 2025 Especialista destaca que mudanças climáticas e alta umidade são fatores que contribuem para o aumento dos casos Balanço Geral Manaus|Do R7 24/06/2025 - 16h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h35 ) twitter

O Ministério da Saúde emitiu um alerta nacional devido ao aumento alarmante de casos de gripe e doenças respiratórias no Brasil. Com a proximidade do maior festival folclórico do mundo, a prevenção é crucial. No Amazonas, 42 mortes por vírus respiratórios foram registradas este ano. A infectologista Yenly Gonzalez destaca que mudanças climáticas e alta umidade são fatores que contribuem para o aumento dos casos.