Nova audiência do caso do personal Talis acontece em Manaus enquanto suspeita segue foragida da Interpol

A defesa de Rosa, que está em Madrid, pediu a revogação de sua prisão preventiva

Balanço Geral Manaus|Do R7

A influenciadora digital Rosa Tavares, procurada pela Interpol, participou de uma audiência por videoconferência sobre o atropelamento fatal do personal Talis Roque, em 2023. A defesa de Rosa, que está em Madrid, pediu a revogação de sua prisão preventiva. A família de Talis expressou revolta e busca justiça, enquanto Rosa continua foragida. O caso segue em análise judicial.

