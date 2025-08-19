Nova audiência do caso do personal Talis acontece em Manaus enquanto suspeita segue foragida da Interpol
A defesa de Rosa, que está em Madrid, pediu a revogação de sua prisão preventiva
A influenciadora digital Rosa Tavares, procurada pela Interpol, participou de uma audiência por videoconferência sobre o atropelamento fatal do personal Talis Roque, em 2023. A defesa de Rosa, que está em Madrid, pediu a revogação de sua prisão preventiva. A família de Talis expressou revolta e busca justiça, enquanto Rosa continua foragida. O caso segue em análise judicial.