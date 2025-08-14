Novo assalto à joalheria é registrado e comerciantes locais relatam medo constante
Durante a ação dos criminosos, um jovem de 18 anos foi baleado e morreu no local
Uma joalheria no centro de Manaus (AM) foi novamente assaltada, desta vez por quatro criminosos. Durante a ação, um jovem de 18 anos foi baleado e morreu no local. A polícia desmentiu rumores de que ele seria menor de idade. O crime ocorreu em uma área movimentada, destacando a insegurança local. Comerciantes temem represálias e evitam falar sobre a violência crescente na região.