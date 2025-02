Novo desabamento assusta moradores na Zona Norte de Manaus (AM) É o segundo deslizamento em menos de um mês Balanço Geral Manaus|Do R7 14/02/2025 - 15h40 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h40 ) twitter

Pela segunda vez em menos de um mês, um desabamento foi registrado na Rua Conde, localizada no Núcleo 23, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus (AM). O primeiro deslizamento ocorreu após uma forte chuva, resultando na formação de uma cratera no local.

Apesar da visita de uma equipe da prefeitura e da instalação de barragens de concreto, nenhuma solução definitiva foi implementada, gerando preocupação entre os moradores.

Com o verão amazônico em curso, o risco de novos deslizamentos aumenta, e a comunidade cobra providências.