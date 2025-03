Novo sede da AGEMAN e UGPM Energia é inaugurada em Manaus (AM) A nova sede está localizada na Avenida Cosme Ferreira Balanço Geral Manaus|Do R7 28/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h07 ) twitter

A nova sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus (AGEMAN) e da Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia) foi inaugurada, com uma área de 854 metros quadrados.

A transição para luminárias LED resultou em uma economia de quase 60% nas contas de energia elétrica do município, reduzindo os custos de R$6,8 milhões para R$2,7 milhões. Além disso, 53 comunidades rurais e 517 campos e quadras foram beneficiados com melhorias na iluminação. A nova sede, localizada na Avenida Cosme Ferreira, centralizará as atividades de fiscalização e gestão dos serviços públicos em Manaus.