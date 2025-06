Operação especial é montada em Parintins para evitar furto de celulares durante a festa A coordenadora Carol Kanitz destaca a importância do registro de boletins de ocorrência e do uso do programa ‘RecuperaFone’ para localizar aparelhos roubados Balanço Geral Manaus|Do R7 26/06/2025 - 16h30 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o Festival da Ilha da Magia, que atrai cerca de 120 mil pessoas, a segurança é intensificada com a atuação de núcleos de investigação e recuperação de celulares. A coordenadora Carol Kanitz destaca a importância do registro de boletins de ocorrência e do uso do programa ‘RecuperaFone’ para localizar aparelhos roubados. Ações educativas e distribuição de tirantes de celular ajudam na prevenção de furtos.