Operação no Amazonas destrói aeronaves e pistas clandestinas do tráfico de drogas Operação conjunta desmantela rotas aéreas do tráfico e apreende drogas e armas no Amazonas Balanço Geral Manaus|Do R7 06/03/2025 - 17h51 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h51 )

Uma operação conjunta das forças de segurança no Amazonas resultou na destruição de aeronaves e pistas clandestinas utilizadas pelo tráfico de drogas. A ação, que envolveu a Polícia Federal e órgãos estaduais, apreendeu mais de 250 quilos de entorpecentes e levou à prisão de um piloto venezuelano.

O secretário de Segurança Pública destacou a importância da operação para enfraquecer o crime organizado na região, enfatizando a colaboração entre as agências. A investigação, que durou seis meses, identificou que as drogas eram originárias do Peru e da Colômbia, com destino a Manaus (AM).

Além dos entorpecentes, foram apreendidas armas de grosso calibre, causando um prejuízo significativo às atividades criminosas.