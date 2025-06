Padrasto é preso por abusar sexualmente de enteado de 7 anos, em Manaus (AM) O crime foi descoberto quando a tia da criança notou sinais de abuso e procurou a polícia Balanço Geral Manaus|Do R7 06/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h57 ) twitter

Um homem de 48 anos foi preso em Manaus (AM), suspeito de abusar sexualmente de seu enteado de 7 anos, após a morte da mãe do menino. O crime foi descoberto quando a tia da criança notou sinais de abuso e procurou a polícia. O padrasto negou as acusações, mas a polícia já havia coletado evidências suficientes para prendê-lo.