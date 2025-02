Padrasto engravida enteada de 14 anos e vai preso Homem abusava sexualmente da vítima e da irmã dela desde a infância Balanço Geral Manaus|Do R7 23/01/2025 - 19h30 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h30 ) twitter

Na cidade de Tefé (AM), zona rural do estado, um homem foi preso por abusar sexualmente de duas adolescentes. As vítimas são enteadas do acusado e, segundo elas, os abusos começaram na infância, quando uma delas tinha 8 anos de idade.

A mais velha das irmãs saiu de casa, mas a mais nova continuou vivendo com o homem e com a mãe, que não tinha conhecimento do ocorrido.

Após denúncias anônimas, a polícia conseguiu localizar o abusador e descobriu que a menina, de 14 anos, está grávida dele. Ele foi preso e está agora à disposição da justiça.