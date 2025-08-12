Pai e filha ficam feridos em acidente envolvendo moto e ônibus da PM no Distrito Industrial de Manaus (AM) A filha, de 43 anos, foi levada ao hospital João Lúcio, enquanto o pai, 68 anos, foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo Balanço Geral Manaus|Do R7 12/08/2025 - 13h07 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h07 ) twitter

Um grave acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (12) no Distrito Industrial de Manaus (AM), envolvendo um ônibus da Polícia Militar e uma moto. O motociclista de 68 anos e sua filha, de 43, ficaram feridos após colidirem com o ônibus. A filha foi levada ao Hospital João Lúcio, enquanto o pai foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo. O trânsito na avenida Buriti está complicado, especialmente no sentido da bola da Suframa.