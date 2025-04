Passageiro de motocicleta por aplicativo morre em grave acidente em Manaus (AM) A motocicleta colidiu com um carro e, em seguida, um caminhão passou sobre a vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 17/04/2025 - 15h29 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h29 ) twitter

Um grave acidente ocorreu na tarde de hoje (17), na Avenida General Rodrigo Otávio, em Manaus (AM), resultando na morte de um passageiro de motocicleta de aplicativo.

O acidente envolveu alta velocidade e uma colisão com um carro, seguido por um caminhão que passou sobre a vítima, Daniel, um trabalhador local.

O trânsito na área foi completamente interditado, causando congestionamento significativo.

As autoridades estiveram no local para investigar o incidente, enquanto a família da vítima era aguardada.

A via é uma importante rota de acesso ao Distrito Industrial e está em frente à Universidade Federal do Amazonas, aumentando o impacto no tráfego local.