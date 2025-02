Pátio da Polícia Civil é invadido e criminosos roubam veículos

Pátio da Polícia Civil é invadido e criminosos roubam veículos Além disso, destruíram o sistema de monitoramento do local Balanço Geral Manaus|Do R7 07/02/2025 - 15h57 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h57 ) twitter

Criminosos invadiram o pátio da Polícia Civil, no bairro Tarumã, em Manaus (AM), e roubaram diversos veículos que estavam no local.

Além disso, renderam o vigia de plantão e furtaram os equipamentos do sistema de monitoramento.

Ainda não há confirmação sobre o número total de veículos roubados. Os suspeitos foram identificados e os veículos estão sendo rastreados por meio dos dispositivos de localização instalados neles.