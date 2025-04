Pesquisa revela desaparecimento de espécies nativas no rio Uatumã (AM) Trinta e cinco anos após as construções de usinas hidrelétricas, espécies como aracu, piau, pacu badi e bodó whatcha não foram mais encontradas Balanço Geral Manaus|Do R7 03/04/2025 - 15h30 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h30 ) twitter

Um estudo do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) revela o desaparecimento de espécies de peixes nativas dos rios do Amazonas após a construção de usinas hidrelétricas no rio Uatumã, em Presidente Figueiredo.

Trinta e cinco anos após as construções, espécies como aracu, piau, pacu badi e bodó whatcha não foram mais encontradas.

O projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, destaca os impactos ambientais na região, onde espécies generalistas sobrevivem, mas as específicas enfrentam extinção local.

As expedições também descobriram de dez a quinze espécies potencialmente novas nos rios Uatumã e Jatapu.