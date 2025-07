PF investiga grupos que falsificavam documentos para receber benefícios de presos no AM Criminosos usavam documentos falsos para receber o benefício ilegalmente Balanço Geral Manaus|Do R7 31/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h57 ) twitter

Polícia Federal deflagrou duas operações simultâneas, ‘Falsi Captivi’ e ‘Prison Fake’, para combater fraudes no auxílio-reclusão no Amazonas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru. Criminosos usavam documentos falsos para receber o benefício ilegalmente. A ação visou evitar fuga e destruição de provas, com apreensão de veículos e documentos.