PF prende três suspeitos de tráfico internacional de drogas usando ‘mulas’ para o transporte Três pessoas foram presas em São Paulo e Manaus, suspeitas de aliciar essas ‘mulas’, que ingerem cápsulas de drogas para transporte Balanço Geral Manaus|Do R7 02/09/2025 - 15h09 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h09 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou a operação ‘Venenum Transit’, visando desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Três pessoas foram presas em São Paulo e Manaus, suspeitas de aliciar ‘mulas’ que ingerem cápsulas de drogas para transporte. A investigação, iniciada após a prisão de uma jovem com cocaína, busca identificar outros envolvidos e atingir os níveis superiores do esquema.