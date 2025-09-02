PF prende três suspeitos de tráfico internacional de drogas usando ‘mulas’ para o transporte
Três pessoas foram presas em São Paulo e Manaus, suspeitas de aliciar essas ‘mulas’, que ingerem cápsulas de drogas para transporte
A Polícia Federal deflagrou a operação ‘Venenum Transit’, visando desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Três pessoas foram presas em São Paulo e Manaus, suspeitas de aliciar ‘mulas’ que ingerem cápsulas de drogas para transporte. A investigação, iniciada após a prisão de uma jovem com cocaína, busca identificar outros envolvidos e atingir os níveis superiores do esquema.