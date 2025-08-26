Logo R7.com
Polícia Civil apreende 300 quilos de skunk que seriam enviados para a Europa

Durante a operação, um homem de 38 anos foi preso e três veículos foram apreendidos

Balanço Geral Manaus|Do R7

A Polícia Civil apreendeu 300 quilos de maconha do tipo skunk em Manaus (AM), avaliados em R$ 6 milhões. A droga seria enviada para a Europa, passando pelo estado do Pará. Durante a operação, um homem de 38 anos foi preso e três veículos foram apreendidos. A investigação, conduzida pelo DENARC (Divisão de Investigação sobre Narcóticos), revelou que a droga vinha da Colômbia e seria distribuída a partir de uma residência no bairro Cidade de Deus.

