Polícia Civil apreende 300 quilos de skunk que seriam enviados para a Europa

A Polícia Civil apreendeu 300 quilos de maconha do tipo skunk em Manaus (AM), avaliados em R$ 6 milhões. A droga seria enviada para a Europa, passando pelo estado do Pará. Durante a operação, um homem de 38 anos foi preso e três veículos foram apreendidos. A investigação, conduzida pelo DENARC (Divisão de Investigação sobre Narcóticos), revelou que a droga vinha da Colômbia e seria distribuída a partir de uma residência no bairro Cidade de Deus.