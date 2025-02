Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em casa de adolescente que planejava ataque em escola Foi encontrada uma arma embaixo da cama Balanço Geral Manaus|Do R7 24/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 14h25 ) twitter

A Polícia Civil do Amazonas cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de uma adolescente de 13 anos que planejava atacar uma escola em Iranduba (AM).

A investigação começou após um relatório encaminhado pelo Ministério da Justiça, que apontou três pessoas envolvidas em troca de mensagens em redes sociais, que mostraram a aquisição de armas e explosivos, nomes de possíveis vítimas e datas específicas para o ataque.

De acordo com o delegado, as conversas eram mantidas entre três suspeitos de diferentes estados. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas ou possíveis novos ataques.