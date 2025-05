Polícia encontra drogas e dois cachorros em porta-malas de carro após perseguição A ação ocorreu após denúncia via WhatsApp sobre transporte de drogas em um supermercado Balanço Geral Manaus|Do R7 28/05/2025 - 13h06 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h06 ) twitter

Durante uma perseguição policial em Manaus (AM), um carro suspeito foi interceptado, revelando 26 tabletes de maconha tipo Skank e dois cachorros no porta-malas. A ação ocorreu após denúncia via WhatsApp sobre transporte de drogas em um supermercado. Os suspeitos fugiram após colidir o veículo e adentrar uma área de mata. A polícia busca os fugitivos e investiga a origem dos animais encontrados.