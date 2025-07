Polícia faz operação contra tráfico na Feira da Manaus Moderna e prende suspeito de venda de drogas Gabriel da Silva Moraes, de 23 anos, já conhecido por tráfico, foi autuado em flagrante e permanece preso Balanço Geral Manaus|Do R7 16/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h18 ) twitter

A Feira da Manaus Moderna, conhecida pela movimentação intensa, foi alvo de uma operação policial contra o tráfico de drogas. Gabriel da Silva Moraes, de 23 anos, foi preso suspeito de vender entorpecentes no local. A polícia encontrou uma bolsa com drogas e seringas com substâncias desconhecidas. Gabriel, já conhecido por tráfico, foi autuado em flagrante e permanece preso.