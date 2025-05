Polícia Federal interdita abrigo precário usado por venezuelanos Eles foram atraídos com promessas de emprego, mas encontraram uma realidade de trabalho insalubre e condições de moradia degradantes Balanço Geral Manaus|Do R7 16/05/2025 - 13h53 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h53 ) twitter

A reportagem mostra um caso alarmante de exploração de trabalhadores venezuelanos, que foram atraídos para Manaus (AM) com promessas de emprego e melhores condições de vida. Ao chegarem, encontraram uma realidade de trabalho insalubre e condições de moradia degradantes. A Polícia Federal, em conjunto com o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) e a Fundação de Vigilância em Saúde, desarticulou o esquema, oferecendo abrigo adequado aos 17 imigrantes afetados.