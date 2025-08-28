Polícia Federal investiga grupo criminoso por garimpo ilegal e trabalho em condições análogas à escravidão A operação é um desdobramento da mineração obscura e visa identificar mais envolvidos no esquema criminoso Balanço Geral Manaus|Do R7 28/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h35 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou a operação ‘Barões do Filão’ para combater o garimpo ilegal e crimes correlatos, como lavagem de dinheiro e exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Foram cumpridos mandados de prisão e busca, além do bloqueio de bens. A operação é um desdobramento da mineração obscura e visa identificar mais envolvidos no esquema criminoso.