Polícia Militar surpreende assaltante e impede roubo em Manaus (AM) O criminoso foi ferido e encaminhado a uma unidade hospitalar Balanço Geral Manaus|Do R7 17/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h26 )

Um policial militar flagrou um assaltante armado com uma faca tentando roubar uma moradora no Conjunto Galileia 2, na zona norte de Manaus (AM). A vítima voltava do trabalho quando foi abordada pelo criminoso.

O agente, que acompanhava a cena de um portão próximo, reagiu e disparou contra o assaltante, ferindo-o. Em seguida, o criminoso foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

O homem responderá pelo crime de roubo.