Polícia pede ajuda para identificar suspeitos de assaltar ônibus da linha 359 Os criminosos, armados com facas, ameaçaram passageiros e desviaram a rota do veículo Balanço Geral Manaus|Do R7 22/07/2025 - 17h20 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h20 )

A polícia solicita apoio para identificar quatro suspeitos de um roubo violento em um ônibus da linha 359, ocorrido no último dia 9. Os criminosos, armados com facas, ameaçaram passageiros e desviaram a rota do veículo. O crime aconteceu na Avenida Timbiras, zona norte de Manaus (AM). Denúncias podem ser feitas por meio dos canais de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.