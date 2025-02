Policia prende acusado de assassinar jovem palestino em Manaus (AM) Mohammad Ali Ismail Hamdan, de 20 anos, foi morto em frente a uma casa noturna na região Centro-Sul da capital Balanço Geral Manaus|Do R7 13/02/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h59 ) twitter

Foi preso na manhã desta quinta-feira (13) o homem acusado de assassinar o jovem palestino Mohamed Ismail, de 20 anos. O crime ocorreu em frente a uma casa noturna na região Centro-Sul de Manaus (AM).

A prisão do agente faz parte das investigações conduzidas pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do homicídio.