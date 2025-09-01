Polícia prende em flagrante homem suspeito de armazenar e distribuir drogas em Manaus (AM) Em sua residência, no bairro Novo Israel, foram apreendidos 20 quilos de cocaína Balanço Geral Manaus|Do R7 01/09/2025 - 16h49 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h49 ) twitter

A polícia apreendeu 20 quilos de cocaína no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus (AM), e prendeu um traficante em flagrante. O delegado Rodrigo Torres do DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos) informou que o suspeito, de 35 anos, usava um veículo para distribuir drogas na cidade. As investigações, que duraram cerca de 20 dias, revelaram que a droga estava armazenada em sua residência. O homem responderá pelos crimes cometidos.