Polícia prende envolvido em morte de homem em praça de Itapiranga (AM) Rayson Fernandes foi detido, enquanto Arielson Marques permanece foragido Balanço Geral Manaus|Do R7 12/08/2025 - 15h14 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h14 )

A polícia prendeu dois suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio de um homem de 53 anos em Itapiranga, no Amazonas. O crime, ocorrido em 30 de junho, gerou grande repercussão devido à brutalidade. Rayson Fernandes foi detido, enquanto Arielson Marques permanece foragido. A vítima, conhecida por ser pacífica, sobreviveu ao ataque. A polícia busca mais informações sobre os envolvidos.