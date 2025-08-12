Polícia prende grupo suspeito de roubar joias e agredir vítimas fisicamente O grupo, liderado por Gabriel da Silva, visava revendedores, considerados alvos fáceis, e agia com violência Balanço Geral Manaus|Do R7 12/08/2025 - 15h10 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h10 ) twitter

Gabriel da Silva, conhecido como Arcanjo Gabriel, foi preso em Manaus (AM) por liderar uma quadrilha especializada em roubo de joias. O grupo visava revendedores, considerados alvos fáceis, e agia com violência. A polícia busca outros membros da quadrilha, incluindo informantes e receptadores. Gabriel já tinha passagens pela polícia e sua prisão foi registrada por câmeras de segurança.