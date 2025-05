Polícia prende homem com armamento de guerra em Manaus (AM) O armamento foi encontrado em um veículo na zona leste da cidade, no bairro Zumbi dos Palmares

Balanço Geral Manaus|Do R7 02/05/2025 - 13h31 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share