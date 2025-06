Polícia prende jovem por abuso sexual, tráfico de drogas e associação para o tráfico Ele mantinha um relacionamento com uma menina de 13 anos, filha de Osmarina, líder de uma organização criminosa Balanço Geral Manaus|Do R7 13/06/2025 - 16h54 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h54 ) twitter

Em Manacapuru (AM), a ‘Operação Abismo’ resultou na prisão de Pedro da Silva Marinho, de 20 anos, por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Ele mantinha um relacionamento com uma menina de 13 anos, filha de Osmarina Ferreira Miranda, líder de uma organização criminosa. A polícia continua as buscas por Osmarina, que está foragida. A operação busca desmantelar o grupo criminoso e proteger vítimas de abuso.