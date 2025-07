Polícia prende membros de grupo criminoso suspeito de envolvimento em mais de 20 roubos de celulares Durante a ação, que contou com o apoio do NIRC e do CORE, 37 celulares roubados foram apreendidos, além de 424 carcaças Balanço Geral Manaus|Do R7 03/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Manaus (AM) realizou uma operação que resultou na prisão de cinco membros de uma quadrilha especializada em roubo e receptação de celulares. Durante a ação, 37 aparelhos roubados foram apreendidos, além de 424 carcaças. A operação contou com o apoio do NIRC (Núcleo Integrado de Recuperação de Celulares) e do CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), destacando a importância de comprar telefones com nota fiscal para evitar crimes de receptação.