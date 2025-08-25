Polícia prende suspeito de matar homem em situação de rua em Manaus (AM) O crime ocorreu em fevereiro deste ano e teria sido motivado por ciúmes após uma discussão Balanço Geral Manaus|Do R7 25/08/2025 - 13h06 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h06 ) twitter

A polícia prendeu Rodrigo Vilacourt Vieira, suspeito de matar o venezuelano José Alberto Duarte Medina, em Manaus (AM). O crime ocorreu em fevereiro deste ano e teria sido motivado por ciúmes após uma discussão. Rodrigo, com histórico criminal e envolvimento com drogas, atacou a vítima com uma faca. Ele foi detido e ficará à disposição da justiça para julgamento.