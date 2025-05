Polícia prende suspeito de roubo a ônibus da linha 652 em Manaus (AM) A quadrilha, composta por três indivíduos, foi desarticulada, com todos os envolvidos presos e indiciados por roubo majorado Balanço Geral Manaus|Do R7 13/05/2025 - 17h13 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h13 ) twitter

A polícia prendeu um homem suspeito de roubar um ônibus da linha 652, em Manaus (AM), crime ocorrido em dezembro do ano passado. O delegado Charles Araújo falou sobre a atuação conjunta das Forças de Segurança que resultou na redução significativa de assaltos a ônibus na cidade. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 55% nos crimes contra coletivos. A quadrilha, composta por três indivíduos, foi desarticulada, com todos os envolvidos presos e indiciados por roubo majorado. A população, por meio de denúncias, colaborou para a identificação dos suspeitos, reforçando a confiança no trabalho da polícia.