Polícia recupera 47 motocicletas roubadas em operações no interior do Amazonas Motocicletas foram apreendidas em Autazes e Nova Olinda Balanço Geral Manaus|Do R7 21/03/2025 - 18h50 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante operações no interior do estado, a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos recuperou 47 motocicletas. A ação correu em Autazes e Nova Olinda (AM)

O delegado Rodrigo Barreto destacou a importância de expandir essas operações para áreas remotas, onde veículos roubados da capital são frequentemente revendidos. Além disso, chamou a atenção para os riscos de adquirir motocicletas em redes sociais, já que documentos falsos são comumente utilizados para comercializar veículos adulterados.