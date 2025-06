Policial militar morre com um tiro na cabeça e a principal suspeita é sua companheira De acordo com informações, a mulher teria disparado a arma dentro da casa da mãe da vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 27/06/2025 - 17h40 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h40 ) twitter

Um policial militar foi morto com um tiro na cabeça em Parintins, no Amazonas. A principal suspeita é sua companheira, que teria disparado a arma dentro da casa da mãe da vítima. O cabo Silvio Cavalcante foi levado ao hospital, mas não resistiu. A mulher foi presa em flagrante e o caso está sob investigação para determinar a motivação do crime.