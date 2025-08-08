População enfrenta redução na frota nesta sexta-feira (08), devido à greve dos rodoviários
A paralisação, que envolve trabalhadores de três empresas de transporte coletivo de Manaus (AM), se dá devido ao atraso no pagamento dos salários de julho
Em Manaus (AM), trabalhadores de três empresas de transporte coletivo realizaram uma paralisação na madrugada desta sexta-feira (08), devido ao atraso no pagamento dos salários de julho. O movimento, que durou menos de uma hora, gerou longas esperas para os usuários do transporte público. O sindicato aguarda uma resposta das autoridades, com a possibilidade de nova paralisação à tarde.