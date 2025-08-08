Logo R7.com
População enfrenta redução na frota nesta sexta-feira (08), devido à greve dos rodoviários

A paralisação, que envolve trabalhadores de três empresas de transporte coletivo de Manaus (AM), se dá devido ao atraso no pagamento dos salários de julho

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Manaus (AM), trabalhadores de três empresas de transporte coletivo realizaram uma paralisação na madrugada desta sexta-feira (08), devido ao atraso no pagamento dos salários de julho. O movimento, que durou menos de uma hora, gerou longas esperas para os usuários do transporte público. O sindicato aguarda uma resposta das autoridades, com a possibilidade de nova paralisação à tarde.

