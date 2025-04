População se revolta e espanca assaltantes após roubo em ônibus de Manaus Criminosos estão internados em estado grave Balanço Geral Manaus|Do R7 09/04/2025 - 11h20 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h20 ) twitter

Dois homens foram agredidos após assaltarem um ônibus no bairro Distrito Industrial, em Manaus (AM). Os criminosos estavam armados com facas e roubaram celulares dos passageiros. Depois do assalto, eles fugiram, mas foram alcançados por motociclistas na Avenida Buriti.

Os dois ladrões foram detidos e espancados por populares até a chegada da polícia. Eles foram socorridos e estão internados em estado grave.

Os aparelhos roubados foram recuperados e devolvidos aos donos.