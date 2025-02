Preço da banana sobe em Manaus (AM) e consumidores sentem no bolso Queda na safra reduz oferta da fruta e impacta diretamente o orçamento das famílias manauaras Balanço Geral Manaus|Do R7 27/02/2025 - 17h35 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h35 ) twitter

O aumento no preço da banana tem gerado preocupação entre comerciantes e consumidores que consideram a fruta essencial no dia a dia. Mesmo com a alta, a banana continua popular, devido aos seus benefícios nutricionais, como o alto teor de carboidratos e o estímulo à produção de serotonina.

A variedade pacován se destaca entre as preferências, sendo consumida de diversas formas, como frita ou em mingau. A principal causa da inflação é a queda na safra, que reduziu a oferta e impactou os preços, especialmente nos supermercados.

Apesar do custo elevado, a fruta segue indispensável para muitos consumidores.