Preço do combustível tem redução em Manaus (AM) A refinaria da Amazônia, responsável pela redução, oferece preços diferenciados devido à privatização Balanço Geral Manaus|Do R7 17/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h06 )

A recente redução de R$ 0,20 no preço da gasolina em Manaus (AM), agora a R$ 7,09, traz alívio para motoristas, especialmente para aqueles que trabalham com aplicativos de transporte.

Laerte, um motorista de Uber, compartilha sua experiência e expectativas de migração para um carro elétrico devido aos altos custos de combustível.

A refinaria da Amazônia (REAM), responsável pela redução, oferece preços diferenciados devido à privatização, contrastando com o padrão nacional da Petrobras.

A reportagem também menciona a estabilidade do preço do diesel e a esperança de novas reduções.