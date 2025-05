Prefeitura de Manaus (AM) anuncia novo concurso público Serão 1500 vagas da Secretaria da Educação divididas em diversas áreas Balanço Geral Manaus|Do R7 22/05/2025 - 17h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h56 ) twitter

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (AM) anunciou um novo concurso público com 1000 vagas oficiais 500 do cadastro de reserva. O edital deve ser lançado ainda este ano. Mais detalhes serão divulgados em breve.