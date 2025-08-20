Professor da Rede Pública é afastado por importunação e abuso sexual contra 22 alunas no interior do Amazonas
A prisão ocorreu após uma megaoperação da Polícia Civil, que encontrou material pornográfico em seus dispositivos eletrônicos
Um professor da rede pública de Careiro Castanho (AM) foi afastado após denúncias de crimes sexuais contra 22 alunas. A prisão ocorreu após uma megaoperação da Polícia Civil, que encontrou material pornográfico em seus dispositivos eletrônicos. A Secretaria de Educação agiu rapidamente, afastando o professor e oferecendo apoio psicológico aos alunos e seus pais. O caso chocante alerta pais a dialogarem com seus filhos sobre a segurança escolar.