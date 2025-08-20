Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Professor da Rede Pública é afastado por importunação e abuso sexual contra 22 alunas no interior do Amazonas

A prisão ocorreu após uma megaoperação da Polícia Civil, que encontrou material pornográfico em seus dispositivos eletrônicos

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um professor da rede pública de Careiro Castanho (AM) foi afastado após denúncias de crimes sexuais contra 22 alunas. A prisão ocorreu após uma megaoperação da Polícia Civil, que encontrou material pornográfico em seus dispositivos eletrônicos. A Secretaria de Educação agiu rapidamente, afastando o professor e oferecendo apoio psicológico aos alunos e seus pais. O caso chocante alerta pais a dialogarem com seus filhos sobre a segurança escolar.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.