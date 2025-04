Professor é preso sob suspeita de exploração sexual infantil em Manaus (AM) Operação policial revelou que o suspeito se aproximava de mães de crianças para atrair menores Balanço Geral Manaus|Do R7 10/04/2025 - 17h04 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um professor da rede municipal de Manaus (AM) foi preso sob suspeita de favorecimento à prostituição e exploração sexual infantil.

A operação, denominada “Coração de Isca”, revelou que o suspeito se aproximava de mães de crianças para atrair menores para exploração sexual.

Durante a prisão, foram encontradas imagens pornográficas no celular do acusado.

A delegada Débora Pontes destacou a gravidade do caso e a necessidade de proteger as crianças envolvidas, além de mencionar que as investigações continuam para identificar mais vítimas e possíveis cúmplices.